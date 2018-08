Forti di quell'alleanza storica con la famiglia Santapaola. Questa mattina Paternò però si sveglia con un sussulto di legalità: i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza emessa dal Gip di Catania su richiesta della Dda etnea nei confronti di 10 persone. Gli indagati, tutti referenti al clan paternese, sono accusati di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso.. Prova di questo "potere mafioso" è anche - per gli investigatori - il "segno di reverenza dell’inchino durante i festeggiamenti di Santa Barbara del dicembre 2015". Un inchino, con tanto di colonna sonora de Il Padrino, che ha portato anche una troupe de Le Iene all'ombra del castello Normanno.I carabinieri hanno ricostruito le nuove posizioni di vertice all'interno della cosca. Assinnata junior avrebbe preso il posto del padre (detenuto in carcere) in tutto e per tutto: non solo negli affari criminali, ma anche negli incontri con altri boss. Anche di notevole spessore criminale.1.​ Assinnata Domenico, di anni 28, attualmente ristretto presso casa circondariale di Siracusa;2.​ Laudani Erminio, di anni 49;3.​ Laudani Gaetano, di anni 21;4.​ Impellizzeri Marco, di anni 25;5.​ Cannavò Samuele, di anni 21, attualmente ristretto presso casa circondariale di Siracusa;6.​ Sciacca Marco Giuseppe, di anni 24;7.​ Terranova Cristian, di anni 26;8.​ Scuderi Ivan Gianfranco, di anni 24;9.​ Atanasio Salvatore Alex, di anni 26;10.​ Sammartino Rosario, di anni 39.Nuovi dettagli nel corso della conferenza stampa in Procura. IN AGGIORNAMENTO.