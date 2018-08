, 60enne, Gregorio Drago, 28enne, ed un 54enne, tutti di Catania, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, alterazione di armi giocattolo e detenzione di materiale esplodente.a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno proceduto ad una perquisizione nell’abitazione del 60enne nel Villaggio Sant’Agata rinvenendo un ingente quantitativo di sostanza del tipo hashish suddivisa in otto involucri sottovuoto, per un peso complessivo di 242.2 kg. La droga era stata occultata all’interno di scatole di cartone della pasta “Barilla”. Inoltre i militari hanno rinvenuto all’interno dell’appartamento una busta con 40 grammi di marijuana del peso lordo complessivo di 40 grammi, vario materiale esplodente di preparazione artigianale, un manoscritto riportante le istruzioni per la costruzione fabbricazione artigianale di esplosivi, due fucili ed una pistola ad aria compressa alterati.Gli arrestati , espletate le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Piazza Lanza.