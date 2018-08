L’uomo è stato trovato in possesso di 200 grammi di marijuana. E' stato sorpreso e bloccato nell’istante in cui spacciava una dose di marijuana nelle mani di un ragazzo minorenne residente nell’hinterland dell’acese.La perquisizione nell’abitazione del 25enne, ha consentito di rinvenire circa 200 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, suddivisa in 37 dosi, tutte confezionate in buste di cellophane, pronte per essere immesse nel mercato al dettaglio.Ritrovati anche del denaro contante, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Il tutto è stato oggetto di sequestro penale.