La notte scorsa, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, transitando per Piazza Giovanni XXIII ha notato l’uomo con un fare sospetto, trascinare delle valigie e dei borsoni. Il 30enne è stato immediatamente bloccato ed i militari hanno subito accertato che i bagagli erano stati appena rubati all’interno di una Citroen C2 ed una Ford Focus, regolarmente parcheggiate nella piazza poco più avanti. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto in una camera di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.