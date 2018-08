chiedono all'amministrazione comunale, che a partire da mercoledì 29 agosto, giornata in cui all'Ufficio provinciale del lavoro sarà definito il passaggio di azienda dei lavoratori con la Dusty, vengano nel contempo avviate le procedure di stabilizzazione dei 105 operai del bacino prefettizio. Le sigle sindacali si auspicano inoltre che i 630 lavoratori a tempo indeterminato siamo trasferiti alla Dusty senza problemi e con salari e diritti intatti.

Ecco perché la stabilizzazione di 105 lavoratori già selezionati, rappresenta una garanzia per la riuscita del servizio che, purtroppo, al momento presenta gravi falle come è sotto gli occhi di tutti e come confermato anche dallo stesso assessore comunale Fabio Cantarella, che in queste settimane opera con non pochi sforzi in questo settore più complesso che mai.

Siamo ormai vicini alla data di avvio del nuovo servizio che potrebbe mettere la parola fine al disagi dei servizi di raccolta rifiuti nella città, ma che troverebbe una compiuta realizzazione in termini concreti, solo se il numero di addetti sarà sufficiente.Siamo certi che operare in sinergia tra enti pubblici e sindacati sia l'unica strada per combattere disoccupazione e agire per il bene della città, attraverso il miglioramento dei servizi pubblici. E siamo altrettanto certi che anche la Dusty attuerà tutto ciò già concordato per il bene del servizio pubblico e dunque dei lavoratori.