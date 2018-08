Per la Procura di Catania infatti dietro l'incendio dei mezzi della Dusty, società operante nel settore dei rifiuti, avvenuto a Pachino a gennaio 2016 c'è il nome del figlio di Pippo U Carruzzeri, già dal 2017 al 41bis.L'inchiesta Araba Fenice, eseguita dalla Squadra Mobile di Siracusa e coordinata dal pm della Dda etnea Alessandro Sorrentino, ha fotografato due anni di attività illecite del clan siracusano (dal 2015 al 2017) che vedono ai vertici Salvatore Giuliano, Giuseppe Vizzini (detto u Marcuottu) e i fratelli Claudio, Giovanni e Giuseppe Aprile. Questi ultimi comporrebbero il braccio militare della cosca: quando c'era da fare "la voce grossa" ci sarebbero stati loro. La mafia, purtroppo, vive e si nutre della paura e della forza della intimidazione. È attraverso questo strumento mafioso che il clan Giuliano sarebbe riuscito a costruire un vero e proprio monopolio tra Pachino e Portopalo di Capo Passero nel settore dell'ortofrutta. I produttori sarebbero stati costretti a pagare una "provvigione". Ma a fare ingrossare il portafoglio della consorteria mafiosa anche le estorsioni e il traffico di droga. Marijuana e cocaina direttamente acquistata a Catania. Annullamento (parziale) solo per i figli dei boss Salvatore Giuliano e Giuseppe Vizzini, detto U Marcuottu", accusati di intestazione fittizia delle quote della "Fenice srl", società finita sotto sequestro. Per Gabriele Giuliano e Simone Vizzini i giudici della Libertà hanno stabilito l'obbligo di dimora. Ma se il giovane Giuliano ha potuto lasciare il carcere e tornare a Pachino, Vizzini jr invece è rimasto detenuto per altra causa. Il Tribunale del Riesame inoltre ha annullato anche la misura per Sergio Arangio per una questione tecnico-giuridica di rito.Il Riesame ha infatti confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Claudio Aprile, Giovanni Aprile, Giuseppe Aprile, Antonio Arangio, Salvatore Bosco (accusato dell'incendio dei mezzi Dusty insieme al boss Salvo), Massimo Caccamo (detto 'u rossu'), Antonio Cannarella, Salvatore Cannavò (chiamato "Giovanni Cicala"), Giuseppe Crispino ('u barberi'), Giuseppe Di Salvo, Salvatore Giuliano, Vincenzo Giuliano, Salvatore Massimiliano Salvo, Nunzio Agatino Scalisi (il poliziotto indagato) e Giuseppe Vizzini.