Ilè il, una iniziativa dellache ha lo scopo di mantenere elevata l'attenzione dei professionisti, del management sanitario e delle istituzioni sulla sepsi, con l'obiettivo di ridurne la mortalità.La sepsi è una complicanza potenzialmente grave il cui esito, al pari di altre affezioni, è condizionato dalla tempestività della diagnosi e dall’appropriatezza delle terapie.La sepsi e lo shock settico sono importanti e onerose problematiche sanitarie, che colpiscono ogni anno milioni di persone in tutto il mondo, la cui incidenza è in aumento e la cui mortalità talora supera il 25%.La gestione iniziale della sepsi non richiede il ricorso a tecniche diagnostiche complesse, a presidi o farmaci costosi o, in generale, di difficile disponibilità. Viceversa, se non viene tempestivamente riconosciuta e correttamente gestita nelle fasi di esordio, la sepsi evolve in forme cliniche che richiedono interventi sanitari costosi e che presentano una elevata mortalità.le UU.OO. Qualità e Rischio Clinico delle azienda sanitarie della provincia di Catania hanno organizzato un convegno dal titolo “La sepsi: come, dove, quando”. Il convegno si svolgerà presso l’Aula Magna del PO G. Rodolico di Catania, dalle ore 8 alle ore 14,30.Interverranno: Salvo Pogliese, Sindaco di Catania, Ruggero Razza, Assessore Regionale della Salute, Francesco Basile, Magnifico Rettore Università degli Studi di Catania e Giuseppe Arcidiacono, Assessore Comune di Catania alla Sanità.Sarà presente, sportivo palermitano, sopravvissuto ad una sepsi severa.L'evento è accreditato ECM. La partecipazione è gratuita.Informazioni ed iscrizione su https://www.qualita-rischioclinico.it/home