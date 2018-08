Giulia Portato

La parola influencer ha diverse sfaccettature non solo social. Un lavoro vero e proprio che entra di diritto a far parte della pubblicità e della comunicazione. È come se sfogliassimo un catalogo di prodotti on line.Una forma pubblicitaria all’avanguardia già messa in atto nel settore della moda. E qui entra in gioco l’influencer commerciale che al contrario di quello che si possa pensare è una vera e propria forma d’espressione personale.Giulia Portaro è una di queste, restaurant manager a Catania che si occupa del cliente e delle sue esigenze.Molti negozi e attività commerciali postano momenti della giornata e del lavoro sulle loro pagine social utilizzando delle vere e proprie modelle non professioniste, ma più vicine alla gente. “Sono molto attenta al look e all’accessorio – racconta Giulia – con l’andare del tempo ho iniziato anche ad avere un rapporto diverso con tutte le ultime tendenze ad esempio i capelli, la pettinatura, il taglio e il colore.Da qui è nata una collaborazione con i parrucchieri che frequento da anni. Andare su Instagram o FB sulle pagine dedicate non è poi stato così difficile. Può piacere o no, ma non importa siamo una società in rete che come dice Manuel Castells ruota attorno alle strutture sociali che sono diventate dei veri e propri assetti organizzativi che entrano in relazione rispetto alla produzione, al consumo e all’esperienza”.una forma di pubblicità diversa che mette il fruitore in contatto visivo e diretto con il prodotto indossato, durante una serata con gli amici, una cena, un aperitivo.una rete che si può dividere in due categorie, a nodi caratterizzata da sistemi istituzionali che mette in contatto un utente con un altro e a stella, detta anche a centri, che vede una figura centrale comunicare con altri utenti. Il web le racchiude tutt’e due, quella a nodi (chat, mail e social) e quella a stella (sistemi istituzionali e quotidiani online)”.Le pagina social delle influencer si trasformano in veri e propri cataloghi dove trovare le ultime mode e le ultime tendenze.