ACIREALE - Hanno rubato un escavatore in un terreno vicino, poi sono entrati nel parcheggio del Mc Donald's di Acireale e hanno sfondato un muro. Una volta dentro i malviventi hanno rubato la cassa continua del Mc Drive che hanno caricato su un furgone. Pochi minuti e sono fuggiti con il bottino. È accaduto questa mattina intorno alle 4,30 in via Cristoforo Colombo ad Acireale. Sul colpo messo a segno dalla gang indagano i carabinieri della compagnia acese. Non è stato ancora calcolato a quanto ammonta il denaro rubato. Intanto ingenti sono i danni causati al locale.(Foto REITV)