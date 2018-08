Gli inutili giorni passati al porto catanese, per i poliziotti del Reparto Mobile e le conseguenti tensioni, ripropongono lo stesso tema, ovvero quello del “diritto”. Per i lavoratori della Polizia, di stanza al Reparto Mobile, però, i diritti ormai sono utopistici, in riferimento ai luoghi ove devono soggiornare e distendere la tensione del servizio. Il Siap a fine luglio, ha presentato un Esposto alla Procura catanese riguardo le condizioni strutturali generali della caserma Rinaldi di corso Italia, parzialmente chiusa per pericolo di cedimenti di ambienti interni ed ha inviato copiosi verbali di sopralluogo, al Dipartimento di P.S., alla Prefettura ed infine anche un appello al Sindaco di Catania, da poco eletto, ma nulla di ciò basta a far intervenire chi di dovere per i dovuti interventi. Intanto, i poliziotti al rientro dei servizi, come quelli fatti al porto, non possono fruire neppure dei bagni della caserma né tantomeno possono cambiarsi di abito in macchina, visto che i piazzali interni sono chiusi e non rimane che parcheggiare fuori pagando la sosta. Per questa ragione il Siap, presenterà queste istanze di protesta al responsabile/proprietario della struttura e chiederà interventi a tutela dei poliziotti.