protagonista del sequestro di quattro cavalli, illegalmente detenuti in stalle abusive, in condizioni incompatibili con la loro natura: il responsabile di tale maltrattamenti, è stato recentemente condannato alla pena di 4 mila euro di ammenda (sentenza divenuta definitiva nei giorni scorsi). Gli equini, che già si trovano in un habitat idoneo, nelle scuderie di un’altra città, sono stati confiscati e la loro proprietà è stata trasferita allo Stato.sono stati ritirati 3 fucili e una pistola poiché gli eredi dei detentori, che avrebbero avuto diritto a entrarne in possesso, erano privi dei requisiti previsti dalla Legge.carabine, spade, pugnali e pistole. In realtà, la sopravvenuta misura degli arresti domiciliari irrogata all’uomo per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura ha reso impossibile tale situazione. I poliziotti, pertanto, hanno proceduto urgentemente al ritiro cautelare delle armi.