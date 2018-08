Questo pomeriggio lungo la strada “Cavaliere Bosco” che si inerpica sino alle zone di villeggiatura sopra il Comune di Santa Maria di Licodia, due auto - una Punto ed una Panda - hanno impattato frontalmente: il bilancio dell’incidente è stato drammatico.Due morti, un uomo ed una donna originari di Adrano, che erano a bordo della Fiat Panda e due feriti: un’altra donna (trasportata in gravi condizioni al Cannizzaro di Catania) che era a borda della stessa auto; ed un uomo che viaggiava da solo a bordo della Punto, ricoverato quest’ultimo al Garibaldi.Tocca, in queste ore, ai carabinieri della Compagnia di Paternò far luce sulla dinamica esatta dei fatti. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre dalle lamiere gli occupanti delle due utilitarie. Sul posto, il personale medico del 118 e gli agenti della polizia municipale licodiese.