ACICASTELLO - Cannizzaro, rinvenuto ordigno sott'acqua - è stato disinnescato dagli artificieri dei Carabinieri, nessun pericolo per i bagnanti - Parte di una bomba risalente alla II Guerra Mondiale è stata ritrovata in tarda mattinata nelle acque di Cannizzaro, di fronte allo Scoglio del Gabbiano (accanto al lido Bellatrix) . In seguito alla segnalazione di due subacquei sportivi i Carabinieri hanno messo in sicurezza e presidiato la zona, accertandosi della natura del reperto, che è stato rapidamente reso inoffensivo. "Si trattava di parte d'un ordigno come se ne trovano diversi sui nostri fondali", ha commentato un graduato dell'Arma, "era parzialmente esploso ed è stato neutralizzato". Nessun pericolo corrono quindi i bagnanti. La presenza sporadica di materiale esplosivo nel Golfo catanese rimanda alle vicende belliche ma anche alla pratica, a guerra conclusa, di liberarsi dell'esplosivo rimasto scaricandolo sui fondali, con l'ausilio di imbarcazioni locali.