Deteneva in casa della marijuana pronta per lo spaccio, arrestato

Ieri mattina i Carabinieri, a conclusione di una veloce attività investigativa finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio durante la movida acese, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane a Catania rinvenendo e sequestrando, abilmente occultata sotto il lavabo della cucina, una busta di plastica contenente 23 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 50 grammi e vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.