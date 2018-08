, l'Ingv vulcani dove si legge che "Continua la progressiva intensificazione dei fenomeni eruttivi che interessano l’area sommitale dell’Etna. All’interno del cratere Bocca Nuova è sempre più rilevante l’attività stromboliana della bocca BN-1. Inoltre, nella porzione sud-orientale della Bocca Nuova, lo scorso 16 agosto si è riaperta la bocca BN-2 che era rimasta inattiva dal dicembre 2015, ovvero dal momento in cui l’intero Cratere Centrale del vulcano era stato sommerso e completamente ostruito dalla lava eruttata dal cratere Voragine, attraverso vigorose e spettacolari fontane di lava", ha incrementato significativamente la violenza dell’attività esplosiva stromboliana. Infatti, le esplosioni lanciano in aria brandelli di lava incandescente ad un’altezza di alcune decine di metri superiore rispetto all’orlo craterico e il materiale eruttato ricade occasionalmente anche fuori dal cratere, distribuendosi prevalentemente in prossimità del suo orlo". Secondo gli esperti vulcanologi, è attivo anche il il Nuovo Cratere di Sud-Est.