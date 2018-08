l'organizzazione dei lavoratori di Ricerca, università e alta formazione, in via Raddusa, a Catania. A scoprire l'accaduto è stato il segretario generale della Uil Rua Sicilia, Nino Gatto, che ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Da una prima ricognizione sembra che non sia stato rubato alcunché dagli uffici. A Nino Gatto è stata espressa solidarietà dalla segretaria generale della Uil di Catania, Enza Meli. (ANSA).