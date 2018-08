È stato arrestato nella giornata di ieri, Giuseppe Mirabella (cl. 1998), responsabile dei reati di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Gli agenti della Squadra Mobile - Sezione Contrasto al Crimine Diffuso lo hanno individuato nel pomeriggio, mentre si trovava nel quartiere “Barriera”, intento a dialogare con un gruppo di coetanei. I poliziotti, che stavano svolgendo un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti in quell’area, hanno presagito che quel capannello di persone fosse motivato da un’attività di spaccio e, per averne la certezza, hanno predisposto una discreta attività di osservazione, rimanendo a debita distanza. L’intuizione si è rivelata corretta: dopo qualche minuto, infatti, l’uomo ha prelevato un involucro che ha poi consegnato a uno dei presenti. Il chiaro movimento di cessione di ciò che poi è stato accertato essere una dose di marijuana ha fatto scattare l’intervento degli agenti che hanno immediatamente bloccato il pusher e lo hanno perquisito.. La droga, peraltro, era occultata abilmente all’interno degli indumenti, circostanza che ha indotto gli agenti a escludere l’uso personale. Anche la successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione del Mirabella, ubicata a brevissima distanza dal luogo in cui era stata posta in atto l’attività di spaccio, si è conclusa con esito positivo: altra marijuana, in parte sfusa ed in parte frazionata in dosi, è stata rinvenuta, ben nascosta in un mobile, insieme a una somma di denaro e a materiale per il confezionamento in dosi della droga. Al termine dell’attività di polizia giudiziaria, il peso complessivo dello stupefacente rinvenuto e sequestrato è risultato di 90 grammi circa. L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura in stato di arresto e posto a disposizione dell’A.G.