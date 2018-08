Oggi gli eurodeputati Pd Michela Giuffrida e Daniele Viotti si recheranno al porto di Catania dalle 16.30 in rappresentanza della delegazione degli europarlamentari democratici per monitorare la situazione e per protestare contro l'inaccettabile violazione dei diritti umani e delle fondamentali libertà civili nei confronti dei migranti ostaggio sulla Nave Diciotti per volontà del ministro del Governo e del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lunedì a Viotti e Giuffrida si unirà anche l'eurodeputata Pd, Cécile Kyenge, che al Parlamento europeo è stata co-relatrice della relazione sull'immigrazione.

A Catania gli eurodeputati incontreranno la Guardia Costiera e i rappresentanti delle Ong e della società civile che si sta mobilitando contro questa vergognosa e insensata campagna razzista, che non ha niente a che vedere con i negoziati europei sulla solidarietà all'Italia per la questione migrazione.