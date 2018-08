Auspico che il buon senso prevalga nelle prossime ore e che l’Europa rompa finalmente il suo assordante silenzio con soluzioni adeguate e immediate per superare lo stallo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Catania.si è mossa impeccabilmente con il coordinamento del Prefetto con cui da giorni sono costantemente in contatto, è pronta a ogni evenienza per fare fronte ai nostri compiti di assistenza. E per rispetto di questo delicatissimo momento diplomatico, anche nell’interesse nazionale è opportuno che cessi ogni tipo strumentalizzazione ai soli fini di politica interna, anche per rispetto ai tanti che ciascuno con il proprio stile e le proprie competenze, in queste ore si adoperano concretamente per alleviare la condizione dei migranti e superare l'impasse internazionale”.