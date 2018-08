O almeno quella degli ultimi giorni sulla Diciotti, la nave della Guardia Costiera alla fonda al porto di Catania dalla notte del 20 agosto. Lui è uno dei minori non accompagnati sbarcati la scorsa notte ed accolto in una delle strutture autorizzate della città.uno dei minorenni autorizzati a lasciare l'imbarcazione della Guardia costiera dopo giorni di incertezza. In attesa dell'esito delle analisi - che probabilmente confermeranno la presenza di scabbia - racconta della paura che ha avuto quando non li hanno fatti scendere dalla nave. "Pensavo potessero rimpatriarci" - racconta in inglese. Evidentemente, le notizie della tensione politica in Italia e in Europa sono arrivate fin sulla nave. Ma la speranza non lo ha mai abbandonato.piega che sulla Diciotti sono stati trattati bene, nutriti con latte e biscotti e hanno ricevuto indumenti puliti. La sua speranza, come quella di molti dei suoi compagni di avventura, è di raggiungere i parenti in Europa.Foto Ansa