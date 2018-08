dalla dirigente della Direzione Ambiente, Lara Riguccio, all'azienda i cui lavoratori, da anni, si occupano del servizio di manutenzione e pulitura dei mezzi per la raccolta dei rifiuti.perdita dell'occupazione di 32 padri di famiglia e che chiede un incontro urgente con il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, per cercare una soluzione a quella che, altrimenti, sarebbe una vera e propria tragedia per dei lavoratori che da anni operano per conto del Comune. E che adesso non potranno più lavorare. Dal prossimo 31 agosto, infatti, partirà il cosiddetto appalto ponte, un servizio di 130 giorni prorogabile, la cui gara con procedura negoziata è stata aggiudicata dalla Dusty.100 del territorio comunale, assorbendo dunque anche la porzione di città che, precedentemente, era servita dal Comune che si affidava alla Sicilcar per il lavaggio e la manutenzione dei mezzi. Operazioni che, a partire dalla fine del mese, farà direttamente la Dusty". Nessun margine, dunque, per i 32 dipendenti Sicilcar per i quali, a differenza dei lavoratori provenienti dalla SenEco, consorzio di ditte che gestiva l'appalto in precedenza, e dei 101 inseriti nel bacino prefettizio, il cui assorbimento dalla nuova ditta è inserito nell'appalto, non è prevista la ricollocazione.urgente al sindaco. Prima del 29 agosto, giorno di convocazione alla Regione per il cambio di appalto. "Questi lavoratori dal 31 agosto resteranno a casa - afferma il sindacalista - eppure, serviranno alla ditta che gestisce l'appalto dei rifiuti per poter operare una raccolta porta a porta". Secondo il sindacalista, infatti, per la nuova ditta, che dovrà applicare il porta a porta in tutta la città, non saranno sufficienti i dipendenti, 746, attualmente in servizio alla SenEco. "Si passerà dalla padella alla brace - tuona Condorelli. In tempi non sospetti - prosegue - prima ancora della pubblicazione del bando per l'assegnazione dell'appalto ponte, avevamo segnalato la necessità di aumentare il numero degli addetti, oltre ai 101 del bacino prefettizio, e di aggiungere anche i lavoratori di Sicilcar".per la sistemazione dei mezzi del Comune, che potrebbe assorbire i lavoratori Sicilcar. "Non sappiamo ancora la formula che utilizzeranno - afferma - ma chiediamo di assorbire questa forza lavoro, oltre a un incontro immediato con il primo cittadino per assicurare un futuro a questi lavoratori". Nelle more dell'incontro, Condorelli chiede di sospendere momentaneamente il passaggio dei lavoratori alla Dusty previsto per il 29 agosto e di fare in modo di trovare uno sbocco ai lavoratori della Sicilcar. Che, oltre tutto, non percepiscono lo stipendio dal mese di maggio.