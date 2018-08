Era diventato l’incubo dei negozianti del quartiere Nesima, il pregiudicato Mascali Denny Alfio classe 1998 che, nella giornata di ieri, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Nesima, in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, che sostituisce la misura cautelare meno afflittiva della presentazione alla polizia giudiziaria, alla quale i giovane era già sottoposto. In effetti, la semplice presentazione al Commissariato, irrogata al Mascali sempre per i numerosi furti commessi, non si era rivelata sufficiente a bloccare le tendenze criminali dell’uomo il quale, anche durante l’esecuzione della misura cautelare, non ha smesso di perpetrare furti con effrazione ai danni dei negozi della zona. Tale comportamento, però, non era sfuggito ai poliziotti del Commissariato i quali, grazie a un’attenta attività d’indagine che si è avvalsa anche dello studio delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dei negozi “visitati” dall’uomo, sono risaliti al giovane, quale autore di un furto commesso pochi giorni prima del suo arresto. E, forse, proprio il sentore d’esser stato scoperto ha indotto l’uomo a infrangere gli obblighi di presentazione al Commissariato e, quindi, a rendersi irreperibile. Ma, ancora una volta, i poliziotti – che hanno intrapreso una scrupolosa ricerca che ha anche comportato lunghi servizi di appostamento – lo hanno acciuffato e assicurato alla giustizia. L’Autorità Giudiziaria, infatti, accogliendo in pieno le motivazioni addotte dagli investigatori del Commissariato, i quali hanno segnalato l’attività di reiterazione dei reati e la violazione delle prescrizioni della misura cautelare della presentazione alla P.G., ha adottato il provvedimento restrittivo che ha condotto l’uomo presso il carcere Piazza Lanza.