di Catania uno striscione per esprimere la loro solidarietà ai migranti. Da ieri sera al Molo di Levante è ormeggiata la nave della Guardia Costiera 'Ubaldo Diciotti' con a bordo 177 superstiti, salvato la notte tra il 15 e il 16 agosto al largo di Lampedusa. Il pattugliatore ha avuto l'autorizzazione all'approdo, ma non allo sbarco dei migranti fino a quando non sarà accordata la redistribuzione dei migranti tra i Paesi dell'Ue. L'area del Porto in cui è ormeggiata la nave con i superstiti è presidiata dalle forze dell'ordine. "Le persone a bordo" della nave Diciotti "hanno subito abusi, torture, sono vittime di tratta e traffico di esseri umani. Hanno bisogno urgente di ricevere assistenza e diritto a chiedere asilo. Un diritto fondamentale, non un crimine". Lo scrive in un tweet la portavoce dell'Unhcr Carlotta Sami.( ANSA)