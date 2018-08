della Polizia Locale (Viabilità e Annona), nell’ambito del piano d’azione “Modello Trinacria”, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone del Viale Mario Rapisardi e di San Giovanni Galermo. Nel corso del servizio sono stati controllati 88 veicoli e 45 persone, sono state elevate 12 contravvenzioni al C.d.S, con sanzioni per un totale di 7.564,00 euro. Inoltre, sono stati effettuati 3 sequestri amministrativi di veicoli, poiché sprovvisti della prevista copertura assicurativa per la responsabilità civile e 2 fermi amministrativi di motoveicoli, poiché il conducente viaggiava senza indossare il casco protettivo.pubblico), un autolavaggio ed una gastronomia (sanzionati per mancata emissione di scontrino fiscale) e una panineria itinerante (sanzionata, oltre che per la mancanza di misuratore fiscale, poiché era sprovvista della necessaria copertura assicurativa) per un totale di 1.059,00 euro, per ciò che concerne le infrazioni al Codice della Strada, e di 5.000,00 euro per i reati amministrativi/fiscali.