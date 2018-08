Cinquantatreenne dai domiciliari al carcere per evasione

catanese, già ai domiciliari, dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catania. Il provvedimento scaturisce, come aggravamento della misura restrittiva, a seguito dell’evasione commessa dall’uomo il 31 luglio scorso ed accertata dai Carabinieri. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.