Nessun profugo, ribadiscono più fonti, lascerà il pattugliatore della Guardia Costiera in attesa della ripartizione tra i Paesi del'Unione europea dei migranti soccorsi.sarebbero non accompagnati e molti sarebbero reduci da un lungo periodo di detenzione nei campi libici. "In questa situazione di stallo - afferma Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save the Children - sono i più deboli a pagare di più. Questa è una situazione contraria a qualsiasi convenzione sui diritti umani. Ci sono minori, donne e persone che a lungo sono stati in luoghi di detenzione in Libia. Non si può negare a queste persone - aggiunge - un approdo e un porto sicuro dove ricevere assistenza è inammissibile".di Stato, della guardia di finanza e dei carabinieri, nessun volontario o appartenenti alla Protezione civile per l'assistenza allo sbarco. Accanto al molo, uno striscione di protesta delle associazioni.Stop the attack on refugees' (Fermiamo gli attacchi ai rifugiati): è la protesta pacifica delle associazioni anti razziste catanesi che hanno esposto al Porto di Catania uno striscione per esprimere la loro solidarietà ai migranti. "Le persone a bordo" della nave Diciotti "hanno subito abusi, torture, sono vittime di tratta e traffico di esseri umani. Hanno bisogno urgente di ricevere assistenza e diritto a chiedere asilo. Un diritto fondamentale, non un crimine". Lo scrive in un tweet la portavoce dell'Unhcr Carlotta Sami.( ANSA)