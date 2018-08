L’anziano nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico del 118, non ce l’ha fatta.L’impatto è avvenuto con una Seat Ibiza a bordo della quale viaggiavano una donna di Acireale Catena col suo figlio di 7 anni (entrambi non hanno riportato gravi ferite).L’incidente è avvenuto alla periferia sud di Paternò, in contrada Tre Fontane. Ad intervenire gli agenti di polizia municipale ed i carabinieri.