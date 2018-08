che i consiglieri Ricotta e Tomasello hanno riposto in me scegliendomi come capogruppo di Catania 2.0 - scrive. Il nostro e’ un gruppo in cui tutti siamo alla prima esperienza in Consiglio comunale e sono sicuro che questo ci consentirà di dare il nostro contributo nell’interesse della nostra città e dei catanesi con energia ed idee nuove".