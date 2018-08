Ecco il testo della lettera: “Oggi si conclude ufficialmente il mio mandato di Presidente del Consiglio comunale della città di Catania e trovo doveroso spendere poche ma sentite parole in questa circostanza.esperienza meravigliosa, che ha segnato in positivo la mia vita, riempiendomi di orgoglio da una parte e di responsabilità nei confronti della mia amata Catania dall’altra: i colleghi consiglieri, i componenti dell’amministrazione, i dirigenti ed i dipendenti comunali con particolare riguardo ai collaboratori della direzione Presidenza del Consiglio Comunale, tutte persone che, al netto dei limiti dettati dalla condizione, hanno sempre lavorato per il bene della città di Catania senza risparmiarsi.di buon lavoro al neo eletto Presidente Giuseppe Castiglione sono certa che saprà essere all’altezza di un ruolo tanto prestigioso, quanto delicato, interpretandolo con equilibrio e rispetto delle istituzioni comunali tutte.