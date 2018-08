Così decisero di colpire il suo uomo più fidato, Alfio Mirabile. L’agguato però fallì. Mirabile fu gravemente ferito in via Fratelli Gualanti il 24 aprile 2004 (il boss rimase paralizzato e morì nel 2011 in una clinica). Di quel tentato omicidio ne avrebbe “gioito” Salvatore Di Pasquale, conosciuto negli ambienti criminali come “Giorgio Armani”. Una “gioia” che ha pagato a caro prezzo. Il 29 aprile 2004 è stato accerchiato da un gruppo di fuoco fedele a Mirabile e ammazzato davanti ad un paninaro di San Giovanni Galermo. È scattata immediatamente la contromossa degli Ercolano che decisero di uccidere Michele Costanzo, fedelissimo di Mirabile. L’agguato avvenne alla zona industriale di Catania, davanti la Dhl, il 3 maggio 2004. Pochi giorni prima, il 30 aprile 2004, è stato ammazzato Gaetano La Rosa. E i giornali dell’epoca non poterono fare altro che titolare: “E’ faida”. Salvatore Guglielmino (per la malavita Turi ‘u picciriddu) e Dario Caruana sono stati condannati in primo grado all’ergastolo per l’omicidio Di Pasquale, stessa condanna per Lorenzo Saitta, ‘u Scheletru, per l’uccisione di Costanzo.Nel 2006, il 20 novembre, è stato ucciso Pippo Sciotti davanti la Scuola De Roberto di Catania. Aveva appena accompagnato la figlia. Il 6 dicembre 2006 Lorenzo Saitta, cugino dell’omonimo boss "Salvuccio ‘u Scheletru”, è stato attirato in un garage del viale Moncada per “assaggiare” una partita di cocaina. Appena arrivato, Andrea Nizza, condannato a 30 anni in appello, ha aperto il fuoco. Il corpo poi è stato fatto sparire. Il 2007 è l’anno della doppia lupara bianca. Nelle campagne calatine, Angelo Santapaola e il suo guardaspalle Nicola Sedici sono stati ammazzati e poi bruciati. Sono stati trovati carbonizzati nelle campagne tra Ramacca e Palagonia il 30 novembre 2007. Il cugino dello zio Nitto, il capo dei capi di Catania, è stato riconosciuto grazie alla fede nuziale. Un omicidio che ha portato Enzo Aiello, per diversi anni reggente di Cosa nostra, alla sentenza più temuta: “Fine pena mai”. Nelle strade di Catania, nel corso dei 12 mesi, si sono contati diversi morti ammazzati. Il 28 febbraio 2007 al viale Moncada di Librino è stato ucciso Michelangelo Loria, il 3 giugno via Alogna è diventata la tomba di Giovanbattista Motta, esponente del clan Mazzei. Davanti al chiosco di piazza San Pio X, l’8 giugno 2007, è stato crivellato Nunzio ‘Nuccio’ Aurora (nella foto in home). E a pochi passi da via Etnea, in via Palazzotto, il 4 novembre 2007 moriva sotto una pioggia di pallottole Rinaldo “Renato” Suraniti, nome inserito nell’inchiesta più importante della mafia catanese: Orsa maggiore. Dobbiamo mettere avanti le lancette dell’orologio, fino al 24 giugno 2010. Maurizio Signorino, vicinissimo al boss Maurizio Zuccaro, è messo a tacere in via Carrubella con diversi colpi di pistola. In via Pietro Platania il 27 febbraio 2011 è stato ammazzato Giuseppe Gianguzzo. Lo chiamavano Peppone, “militava” nel gruppo santapaoliano “Ottantapalmi” di Turi Amato.quando il triste destino dei boss che hanno “comandato” al Villaggio Sant’Agata si è ripetuto. Dopo Raimondo Maugeri, è stato ammazzato anche Giuseppe Rizzotto. “U Ciareddu”, così lo chiamavano, è stato attirato in una trappola. Una falsa scampagnata organizzata per tendergli un tranello. Accerchiato, interrogato, ucciso e poi seppellito in un sacco nero. Il boss avrebbe commesso uno sbaglio fatale: avrebbe provato a vendere dello stupefacente a una donna che già si riforniva dai Nizza. E avrebbe detto alla signora che “le cose presto sarebbero cambiate”. Un fatto imperdonabile per l’uomo d’onore, ora pentito, Fabrizio Nizza.