La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’arrestato è rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima.

e fa razzia di limoni. Ma i Carabinieri della Stazione di Aci Castello lo hanno fermato in tempo. Il ladro, un 35enne di origini romene, è stato arrestato nella flagranza, residente a Paternò, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.Biscari, ha insospettito i militari di pattuglia che, scesi dall’auto di servizio, sono entrati nel fondo agricolo coltivato a limoni e lì hanno sorpreso ed ammanettato l’uomo, intento a terminare l’opera di razzia di ben 100 kg di limoni.