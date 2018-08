Innanzitutto l’ingegner Riccardo Morandi ha progettato tanti ponti, ma non solo, e anche diverse strutture caratterizzate dallo stesso “segno” leggero, “funzionalista”, autentico precursore del lavoro della blasonatissima archistar spagnola Santiago Calatrava.

Ha, tra le altre, ad esempio progettato la vecchia aerostazione di Catania, oggetto di prossimo (giusto) restauro, ed è stato un interprete, ed un “fan” autentico, dell’utilizzo - anche ardito - del cemento armato, anche per usi per così dire inconsueti e/o estremi. Negli anni 60 in pieno boom economico la cementificazione non era tabù come adesso, ma significava progresso.

Le opere del Morandi, anche estreme, che per leggerezza talvolta sfidano la logica, hanno segnato lo sviluppo economico del paese, indicando quanto l’Italia fosse all’avanguardia tecnologica nel mondo.

Insomma il lavoro di Morandi è stato sempre riconosciuto - prima di oggi - come pietra miliare della storia dell’architettura ed ingegneria italiana .

Il problema è che questi stralli non sono stati adeguatamente protetti ai fulmini come succede (anzi è un obbligo) per tutte le costruzioni moderne.

catanese, nella quale illustra le ragioni che, secondo la sua tesi, hanno provocato il crollo del ponte Morandi a Genova.Ecco la lettera:n contributo alla comprensione del perché del crollo inaspettato (?) del Viadotto Morandi.avrebbe sollevato - ci potete contare - le proteste degli storici dell’architettura e dell’ingegneria, come se ad esempio si stesse pensando alla demolizione dello stadio di Firenze dell’ingegner Pier Luigi Nervi, o della stazione Termini, il “dinosauro” di Roma.manutentato come si sarebbe dovuto fare.Morandi), sono stati posti dei nuovi tiranti in acciaio per “aiutare” gli stralli (vecchi di Morandi) a sopportare le tensioni crescenti per le maggior sollecitazioni dovute ad un traffico crescente, e per meglio resistere agli acciacchi del tempo.Andiamo ai fatti.l’impalcato (la piattaforma dove scorrono i veicoli), e subito dopo, il pilone in due momenti successivi. Nello schema statico di Morandi il pilone verticale risulta “compresso” e gli stralli “tesi” anzi “tesissimi” perché sopportano il peso degli impalcati e del traffico sovrastante.potenza di 20.000 KVA con temperature elevatissime di migliaia di gradi, liquefa’ in un istante gli stralli in acciaio, provocando la rottura degli stralli, e la caduta immediata dell’impalcato (si vede nel filmato).ormai un lato (del crollo) ormai “libero”, viene “tirato” dall’altro strallo che con forza immensa (ormai non più equilibrata dal tirante saltato) ne provoca il crollo, e la rovina del pilone stesso.(posticci) applicati da Autostrade, ne ha provocato (al verificarsi dell’evento limite (il fulmine) il crollo.manuteniamo periodicamente il sistema frenante, non c’è la possiamo prendere col costruttore dell’auto se poi alla prima curva andiamo a sbattere. Per le stesse ragioni salviamo il lavoro - ammirato in tutto il mondo - dell’ingegner Riccardo Morandi”.Concetto Bosco