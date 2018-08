L’operazione è scattata al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa. La donna non risulta, inoltre, sia mai stata registrata sul sul territorio italiano. donna non risulta, inoltre, sia mai stata registrata sul sul territorio italiano.

Adesso, si trova nel carcere di Catania Piazza Lanza.

ammanettata nella centralissima Via Giacomo Matteotti dai Carabinieri della Stazione di Giarre. Dovrà scontare due anni di carcere in seguito ad una condanna inflittale per “appropriazione indebita e falsificazione di documenti”. Si tratta di crimini che la donna ha commesso nel suo paese di origine tra il 2008 e il 2011, e da cui probabilmente era fuggita.