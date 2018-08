In collaborazione con il Comune di Catania, l’assessorato alle attività produttive e le associazioni di categoria, si è svolta la premiazione del concorso la migliore vetrina dedicata alla Patrona di Catania, denominata “AMO SANT’AGATA 2018” con la consegna delle targhe encomiastiche alle ditte vincitrici in presenza del cerimoniere commendatore Luigi Maina, del presidente del comitato dei festeggiamenti Agatini Francesco Marano e dell’assessore Fabio Cantarella. Catania, l’assessorato alle attività produttive e le associazioni di categoria, si è svolta la premiazione del concorso la migliore vetrina dedicata alla Patrona di Catania, denominata “AMO SANT’AGATA 2018” con la consegna delle targhe encomiastiche alle ditte vincitrici in presenza del cerimoniere commendatore, del presidente del comitato dei festeggiamenti Agatinie dell’assessore

Per quanto riguarda la vetrina popolare, il premio è stato consegnato al titolare del Bar Pasticceria “Prestipino Cafè” di Via Etnea 2830 (CT); mentre il premio della vetrina creativa è stato consegnato alla titolare del negozio “Matadonna” di via Cimarosa 6 (CT).

allestimenti delle vetrine giudicate più belle nelle due categorie: popolare e creativa. congratulato con le attività vincitrici, ritenendola una valida opportunità di sviluppo turistico-commerciale, insieme alla commissione giudicante hanno salutato i presenti dando appuntamento al prossimo anno.