dopo il Consiglio comunale di ieri, il primo dell'epoca Pogliese, sono due gli strappi da registrare: il primo, avvenuto alla fine della seduta di ieri al termine della quale, l'ex assessore Salvo Di Salvo, evidentemente contrariato per la scelta della vicepresidenza ricaduta su Lanfranco Zappalà, nonostante sin dalla mattina fosse girato invece il nome dell'ex delegato bianchista. Il secondo si è registrato, invece, in serata, quando Salvo Giuffrida, consigliere uscente rieletto all'interno della lista riferimento del sindaco, Un cuore per Catania, ha deciso di dichiararsi indipendente.- durante la quale è stato eletto presidente il consigliere autonomista, Giuseppe Castiglione, figlio di Santo, ex presidente dell'autorità portuale - e vice, Carmelo Nicotra. "Non avendo trovato intesa progettuale per affrontare la grave crisi che attanaglia la nostra città - scrive Giuffrida in una breve nota - intendo, allo stato, aderire al gruppo misto in attesa di individuare motivate soluzioni per la nostra città".che dovrà affrontare numerosi e delicati passaggi, primo fra tutti il dissesto, sia nel caso fosse dichiarato, sia nel caso si potesse procedere alla rielaborazione del Piano di riequilibrio, che dovrebbe passare dall'aula. E i cui nervi tesi potrebbero rallentare, se non bloccare, come avvenuto in passato, i lavori.