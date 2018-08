Sottoposti a fermo di indiziato di delitto i catanesi Giuseppe Aiello e Francesco Nicotra, di 56 e 26 anni, e il calatino Salvatore Galati, di 31 anni. Recuperato anche l'intero bottino, pari a 23mila euro.L'azione dei malviventi è iniziata poco prima delle 15 quando, armati di pistola giocattolo e con il volto parzialmente nascosto da berretto, hanno fatto ingresso nella filiale della banca in pieno centro cittadino, lungo il corso Vittorio Emanuele. Hanno prima atteso qualche minuto, fingendosi clienti, e si sono poi diretti alla cassa con le pistole spianate, costringendo una dipendente a consegnare l'intero contante, una somma pari a 16mila euro. I rapinatori hanno poi minacciato anche un cliente che stava versando 7mila euro sul proprio conto e lo hanno costretto a consegnare loro il denaro, fuggendo subito dopo con il contante.In località Canneto di Lipari i carabinieri hanno notato tre uomini corrispondenti all'identikit stilato. Ma alla loro vista i tre si sono dati a precipitosa fuga. Al termine di un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccare due dei tre fuggiaschi: Salvatore Galati e Francesco Nicotra. Nel corso della perquisizione sono stati trovati, all'interno di uno zaino, il bottino ed una pistola giocattolo, priva di tappo rosso. Intorno alle 20 è stato rintracciato anche l'ultimo complice, Giuseppe Aiello, che nel frattempo si era tagliato la barba nel tentativo di sfuggire all'arresto. L'uomo è stato trovato in possesso della seconda pistola giocattolo usata durante la rapina.I tre, trattenuti in caserma la scorsa notte, sono stati trasferiti stamani nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.