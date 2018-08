le vittime del crollo del ponte di Genova non rimane che stringersi in un abbraccio silenzioso. Almeno domani, nella giornata dei funerali di Stato. Tante le istituzioni ed enti che domani si uniranno infatti al cordoglio.tutti i direttori aeroportuali di osservare un minuto di silenzio, domani, in concomitanza con i solenni funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi. Alle 11.30, in segno di lutto e cordoglio, saranno quindi interrotte le attività aeroportuali per 60 secondi negli scali siciliani di Catania e Comiso (Rg). Sempre domani, giornata di lutto nazionale, bandiere a mezz'asta nel sedime aeroportuale dei due aeroporti. (ANSA).Nazione Italiana", in occasione della celebrazione dei solenni funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte Morandi, le campane della Basilica suoneranno 'a morto', "invitando la Città ad un momento di silenzio e di preghiera". Lo rende noto la diocesi di Acireale. (ANSA).