Nello specifico, nel pomeriggio intorno alle 16.45, tre volanti dell’UPGSP, impegnati in attività di prevenzione e repressione dei reati, intervenivano nella spiaggia libera nr.1, ubicata all’inizio di Viale Kennedy, a seguito di una segnalazione telefonica al 112 NUE nel corso della quale una donna riferiva di una aggressione a fini sessuali, ad opera di tre extracomunitari, ai danni della figlia e di una sua amica, entrambe minorenni.i tutti e tre di nazionalità Indiana, sprovvisti di permesso di soggiorno e senza occupazione, avevano dapprima molestato verbalmente le due ragazzine e successivamente le avevano palpeggiate. Il personale operante, grazie alle indicazioni delle ragazze, che si trovano in crisi di pianto ed evidente stato di shock, individuava i tre sopraddetti extracomunitari, che si erano nascosti all’interno di uno spogliatoio del Lido, e provvedeva a porli in stato di Fermo di P.G. per poi tradurli per disposizione dell’A.G, presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania.