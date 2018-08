Misterbianco, la Regione finanzia 8 cantieri lavoro

Il relativo decreto regionale prevede anche l’assegnazione di oltre 235 mila euro che serviranno per il pagamento del personale disoccupato che sarà impegnato nei relativi cantieri in seguito al posizionamento nella relativa graduatoria già pronta presso il Centro per l’impiego di Misterbianco.

Una boccata di ossigeno per le entrate dei disoccupati ma anche per strade ed aree pubbliche del territorio che abbisognano di manutenzione straordinaria.Entro tre mesi da oggi il comune deve presentare i singoli progetti per i quali l’ufficio tecnico è già al lavoro per rispettare i tempi. “Abbiamo già individuato le aree di intervento – ha detto il sindaco Di Guardo – e l’ufficio è già impegnato per l’elaborazione dei progetti alcuni dei quali riguarderanno via S. Antonio Romito, via Quartararo ed altre vie a sud del centro abitato. Non è certamente la soluzione economica di tutti i problemi – ha concluso Di Guardo – ma aiuta certamente ad affrontare le difficoltà sorte in seguito alla lunga crisi economica.”L’avvio materiale degli otto cantieri è previsto per l’autunno inoltrato.