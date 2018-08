Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente. L'uomo avrebbe tentato di attraversare i binari mentre il treno, in transito, sarebbe nel frattempo sopraggiunto investendolo. La vittima è stata soccorsa con l'elisoccorso e trasportata all'ospedale Cannizzaro. L'uomo ha riportato un trauma toracico e fratture agli arti superiori. Al suo arrivo nel nosocomio è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sarebbero al momento gravi. Ma la sua prognosi deve ancora essere formulata. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri del Comando di Piedimonte etneo che hanno compiuto i rilievi per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.