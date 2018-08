personale del Commissariato di P.S. “Centrale”, del Reparto Prevenzione Crimine Catania e alla Polizia Locale, ha effettuato un mirato servizio di controllo del territorio lungo le vie del centro storico di Catania volto al contrasto delle violazioni al Codice della Strada.Sono stati controllati 24 veicoli e 45 persone ed elevate 31 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un totale di 9.848 euro, sequestrati 8 veicoli per mancanza di copertura assicurativa, 10 veicoli posti in fermo amministrativo per mancato uso del casco e ritirate 6 carte di circolazione.Inoltre sono stati controllati 12 soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.