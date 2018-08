per tutto il weekend hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, la stazione ferroviaria e il terminal degli autobus di linea, con finalità di controllo dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, prevenzione dei reati predatori e contrasto ad ogni forma di criminalità diffusa, nonché a forme di illegalità nell’ambito del commercio e la ristorazione, ottenendo i seguenti risultati:controllati 40 tra auto e motoveicoli (di cui alcuni sequestrati perché condotti senza l’uso del casco protettivo e mancanza di copertura assicurativa); controllate ed identificate 59 persone, di cui 16 a piedi.in applicazione della legge 48/17 (sicurezza e decoro urbano), a 5 donne esercenti l’attività di meretricio e a 10 parcheggiatori abusivi.i militari hanno sottoposto a controllo diversi locali pubblici, contestando a due di questi, uno in Piazza Mazzini e l’altro in Piazza Giovanni XXIII°, l’impiego di lavoratori in nero (nel totale 10 su 16 identificati), nonché l’utilizzo di apparecchiature di video sorveglianza negli ambienti di lavoro, precisamente nei laboratori e nelle cucine, senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania, per la quale violazione si è provveduto denunciare i titolari all’A.G.i carabinieri hanno adottato la sospensione dell’attività fino a quando non saneranno la posizione dei lavoratori in nero.