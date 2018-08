Come riporta VideoStar, sono 4 i feriti, due ragazzi e due ragazze, di cui due in gravi condizioni. Un incidente autonomo, secondo le ricostruzioni: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, una Fiat 500, andandosi a schiantare contro uno dei muretti in pietra lavica di protezione che si trovano lungo l'arteria provinciale.