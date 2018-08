Questa volta però il grado di inciviltà sembra aver superato, se possibile, ogni limite. Lungo la via infatti qualcuno ha abbandonato in piena carreggiata ben tre frigoriferi e numerosi altri ingombranti, rendendo di fatto impossibile la circolazione stradale. A denunciare l'ennesimo scempio Francesco Pio Leotta, coordinatore dell'associazione Youpolis Laboratorio di Giarre. “Si tratta di un gesto di evidente inciviltà che però palesa, per l’ennesima volta – dichiara Leotta - la necessità di intervenire diversamente da come è stato fatto sinora”.divenute da tempo strade particolarmente trafficate poiché collegano la periferia con lo svincolo autostradale, c'è un'altra area adibita all'abbandono indiscriminato di rifiuti ed ingombranti. GIARRE. Nella zona residenziale di via Montale a Trepunti, la prima frazione giarrese per chi giunge dall'autostrada, gli abitanti tornano sul piede di guerra dinanzi all'ennesima maxi discarica a cielo aperto. Questa volta però il grado di inciviltà sembra aver superato, se possibile, ogni limite.e numerosi altri ingombranti, rendendo di fatto impossibile la circolazione stradale. A denunciare l'ennesimo scempio Francesco Pio Leotta, coordinatore dell'associazione Youpolis Laboratorio di Giarre. “Si tratta di un gesto di evidente inciviltà che però palesa, per l’ennesima volta – dichiara Leotta - la necessità di intervenire diversamente da come è stato fatto sinora”.Purtroppo non si tratta dell'unica discarica in zona. Tra le vie Foscolo e Ungaretti, divenute da tempo strade particolarmente trafficate poiché collegano la periferia con lo svincolo autostradale, c'è un'altra area adibita all'abbandono indiscriminato di rifiuti ed ingombranti. “Abbiamo segnalato la necessità di intervenire con la bonifica dei luoghi e l’installazione di sistemi di video sorveglianza – prosegue il coordinatore di Youpolis - Giorni addietro rendevamo nota la discarica sita in Via Etna, strada provinciale 5/1, al confine tra i Comuni di Giarre e Sant’Alfio. A riguardo esprimiamo soddisfazione per l’intervento effettuato, in seguito al quale oggi i luoghi risultano sorvegliati da videocamere, che permetteranno di individuare – conclude Francesco Pio Leotta - eventuali responsabilità nella creazione di nuovi cumuli di rifiuti”.“Abbiamo segnalato la necessità di intervenire con la bonifica dei luoghi e l’installazione di sistemi di video sorveglianza – prosegue il coordinatore di Youpolis - Giorni addietro rendevamo nota la discarica sita in Via Etna, strada provinciale 5/1, al confine tra i Comuni di Giarre e Sant’Alfio. A riguardo esprimiamo soddisfazione per l’intervento effettuato, in seguito al quale oggi i luoghi risultano sorvegliati da videocamere, che permetteranno di individuare – conclude Francesco Pio Leotta - eventuali responsabilità nella creazione di nuovi cumuli di rifiuti”.