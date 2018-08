; il ricco pomeriggio proseguirà in parallelo con la rassegna collaterale, "Il Tango in Terrazza" al Lido Azzurro: dalle 17:00 alle 19:30 (Musicalizador: SuperSabino). Gli appassionati si uniranno per la consueta milonga pomeridiana che magicamente coniuga il Tango alla bellezza della spiaggia dorata catanese su cui troneggia l’immagine maestosa dell’Etna. Alle 18:00 presso la Sala Syrah del Romano Palace la presentazione al pubblico del libro di Miguel Angel Zotto “Te siento” – introduce Elena Alberti, Presidente di Caminito Tango, interviene l’autore, coordina Giovanna Russo. Dall’icona mondiale del tango un libro che racconta una vita straordinaria attraverso il tango. Zotto, eletto in Argentina tramite voto popolare uno dei migliori ballerini di tango di sempre, ci racconta un punto di vista affascinante e singolare sul tema dei rapporti di coppia. Non solo la danza, ma anche l’amore e la vita. "Te siento" racconta la vita straordinaria del suo autore ma anche infinite curiosità sull’universo del tango. E quando l’arte del ballo più sensuale si unisce all’esperienza della vita, non si può che scoprire un punto di vista unico e affascinante sul tema dei rapporti di coppia. Il cardine del libro è ciò che il tango può insegnarci sul maschile e sul femminile. In un mondo in cui uomini e donne cercano nuovi assetti per i rapporti di coppia, quando essi si incontrano su una pista e si allacciano in un abbraccio tanguero scoprono un linguaggio nuovo, universale: per comunicare, per ritrovare il calore del contatto umano, per recuperare un rapporto più autentico e profondo con se stessi e con l'altrodel Lido Azzurro, a partire dalle 21.30. A mezzanotte il momento live-show della serata con i “Maestros”, le star del firmamento mondiale Gustavo Rosas e Gisela Natoli (nella foto) che scenderanno finalmente in pista accendendo di passione il pubblico presente per l’occasione. Ancora una volta – dice Elena Alberti, presidente di CaminitoTango – un grande evento che unirà con un filo sottile Catania a Buenos Aires: non un evento sul tango ma un evento con il tango”. “Da molti anni sulla scena del tango internazionale, - continua con una punta d’orgoglio il Direttore artistico del Festival Angelo Grasso – la coppia di artisti, ballerini e coreografi sono riconosciuti ed apprezzati universalmente per la loro creatività, la loro pedagogia e la loro arte, promuovono una danza intensa e raffinata, una sottile mescolanza di eleganza, libertà e sensualità, accompagnate da una rigorosa tecnica. Insieme sublimano le loro qualità trasferendo un tango creativo ed emotivo alle nuove generazioni tanguere del Terzo Millennio.”