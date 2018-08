Avrà luogo il 19 agosto. I partecipanti partiranno in bici da piazza Marconi di Trecastagni per raggiungere il rifugio Sapienza, procedendo lungo il versante di Ragalna e passando per la “magica” salita della Milia, tratto che ha visto battagliare i migliori ciclisti del Giro D'Italia, quest'anno. Il rientro è previsto per le 12,00 a Trecastagni. Ogni iscrizione costituirà una donazione. I ricavati verranno devoluti alla ricerca sulle malattie genetiche.