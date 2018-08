Nel particolare, i poliziotti del Commissariato Nesima con l’ausilio dell’unità cinofila, a seguito di un'accurata perquisizione, hanno rinvenuto all’interno di un casolare di proprietà del Gioeni, un fucile automatico che, risultava essere stato rubato nella zona di Lentini nel 2011.

Nel corso dello stesso pomeriggio, il commissariato Sezionale “Nesima”, insieme a personale del reparto prevenzione Crimine Sicilia Orientale, con la collaborazione della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, ha svolto inoltre un mirato servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto dell’illegalità diffusa, nell’ambito del c.d. “Modello Trinacria”, effettuando posti di controllo nei principali snodi delle zone a rischio ricadenti nel quartiere di competenza e procedendo ad un costante pattugliamento e a numerosi controlli su strada.

que tratto in arresto e trattenuto in Questura, in attesa del rito per direttissima come disposto dall’autorità giudiziaria competente.veicoli, inoltre sono state elevate 41 contravvenzioni al C.d.S, per un totale di Euro 15.420,00, fra cui 5 sequestri amministrativi di veicoli, in quanto sprovvisti della prevista copertura assicurativa per la responsabilità civile e 2 fermi amministrativi di motoveicoli, perché il conducente viaggiava senza indossare il casco protettivo.Inoltre, sono state controllate anche 5 attività commerciali, ad una delle quali è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 2000,00 euro per evasione fiscale.