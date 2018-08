pulito e vivibile attraverso il corretto svolgimento della raccolta differenziata, “in modo che sia l'amministrazione che le singole famiglie possano altresì avere dei risparmi sui costi del servizio per lo smaltimento dei rifiuti”.pulita. Purtroppo la cultura della differenziata non è ancora ben assimilata a livello generale e ciò ci costringe ad adottare misure forti. Dal 24 giugno è stato istituito un nucleo operativo permanente di controllo costituito da componenti della Polizia locale e da operatori della ditta assegnataria del servizio con il compito di effettuare controlli capillari. Già sono stati elevati diversi verbali. Stiamo altresì provvedendo ad attivare un sistema di videosorveglianza presso i siti che sono abitualmente sede di micro discariche”.attivati due ulteriori ecopunti mobili attrezzati in via Carnazza e di fronte la scuola Garden Park dove sarà possibile conferire agevolmente il rifiuto del giorno. È già in atto un accurato controllo su tutti gli esercizi commerciali che sono stati forniti di ulteriori contenitori ed è già operante la raccolta di carta e cartone presso i centri commerciali, mentre unità dell'assegno civico sono state adibite al controllo degli ecopunti presenti a Canalicchio”.credo fermamente nella collaborazione di tutti e nel gioco di squadra. Ho piena fiducia nei nostri concittadini e sono certo che insieme riusciremo a raggiungere quegli obiettivi che ci consentiranno di rendere il nostro Comune ancora più vivibile e sempre più vicino alla cittadinanza adottando gli standard europei”.