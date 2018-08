E' accaduto in via Etnea in corrispondenza del piazzale antistante il cimitero. Stando alle prime informazioni, sarebbero coinvolti una Fiat brava e un motociclista. Non si conoscono ancora le loro condizioni. Sul posto una pattuglia della Polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.In aggiornamento