In una gerarchia tipicamente patriarcale alcune mogli e madri hanno trovato spazio di potere all’interno delle cosche criminali. Messaggere, manager, contabili, vere e proprie “cape” militari.E per essere rispettate si sono dovute dimostrare inflessibili e all’altezza del nome che rappresentavano. Viviamo un periodo storico dove i clan sono decimati e i boss di livello sono dietro le sbarre e quindi per “conquistare” il ruolo di responsabile basta fare “il malandrino” nel quartiere, magari mostrando la pistola “alla cintola”. Ma di caratura criminale, tipica dei vecchi boss degli anni ’90, questi “sperti” dei quartieri non ne hanno nemmeno l’ombra.Diventando la proiezione del marito capomafia o del parente di rango mafioso. E con una furbizia, tipica delle femmine, agguantano il potere e lo amministrano. E con meno rischi dei “carusi” in strada, di finire dietro le sbarre.Da, moglie dell'uomo d'onore Santo Mazzei, da poco condannata a 9 anni in primo grado nel processo Ippocampo,di Adrano e, vedova di Santo Laudani, entrambe alla sbarra (anche se con riti diversi) nel maxi processo scaturito dall'inchiesta Viceré che ha azzerato il clan Laudani, fino alla napoletana, storica partner del capomafia Turi Cappello e imputata nel processo Penelope. E non solo loro. Continua a leggere sul Mensile S.